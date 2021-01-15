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  3. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartına tepki!

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartına tepki!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kırmızı kart görerek oyunda atılan Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edilmişti. Sarı-lacivertliler, kırmızı kart kararına sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartına tepki!

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynadıkları Kasımpaşa maçında futbolcuları Mert Hakan Yandaş ile rakip oyuncu Aytaç Kara arasında yaşanan pozisyonda oyuncularına kırmızı kart verilmesine tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda değerli rakibimiz Kasımpaşa ile oynadığımız maçta yaşanan ve kamuoyunun gündemini meşgul eden, yoruma, kişisel görüş ve değerlendirmelere kapalı, her şeyin gün gibi açık olduğu pozisyon ile ilgili tespitlerimizi kamuoyu ile paylaşma sorumluluğu doğmuştur." denildi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara arasında karşılıklı fiili müdahale olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Pozisyonun tekrarlarına bakıldığında ilk olarak rakip oyuncu Aytaç Kara oyuncumuz Mert Hakan'ın kafasına tekme atmış, sonrasında oyuncumuz reaksiyon göstermiş ve sadece bizim oyuncumuz kırmızı kart ile cezalandırılmıştır. Önünde gerçekleşen pozisyon için dördüncü hakem Yiğit Arslan orta hakem Ümit Öztürk ile iletişime geçmiş midir? Ekran başında pozisyonları birçok açıdan inceleme şansı olan VAR hakemi Erkan Özdamar, maçın orta hakemi Ümit Öztürk'ü bu konuda uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden ve nasıl inceleme gereği duymamıştır? Uyarmadı ise açık ve net bir şekilde kırmızı kartı gerektirecek bu hareket neden görmezden gelinmiştir?"

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartına tepki!

"ETKİYE TEPKİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKET"

Konunun yakından takip edileceği kaydedilerek, "Oyuncumuz Mert Hakan'ın tamamen etkiye tepki olarak gerçekleştirdiği hareketine karşılık, geçen sezon ve bu sezon da dahil olmak üzere yaşanmış, kırmızı kartla cezalandırılmış, 'tahrik' dolayısıyla geri alınmış emsaller önümüzde duruyorken, PFDK ile Tahkim Kurulunun standartlarının takipçisi olacağımızı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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