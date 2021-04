Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz açıklaması: Hadsiz ve üslupsuzca Fenerbahçe'yi odak alan kişiyi...

Son dakika... Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili taraftarlarımız, son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz. Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe’yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz. Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ NE DEDİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi tanıtım gününde Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada, sarı lacivertli taraftarlara seslenerek, " Özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor. 2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Akıl yaşta değil baştadır. Denizlispor maçını kazandılar, 2 gün sustular. Çok özür dilerim. Muhatap almıyorum. Seviyemiz uygun değil. Biz Antep'te Adana'da biri Fenerbahçeli olunca 'Ya sen nasıl Fenerli oldun?' derdik. Şaka tabi ki. Fenerbahçe'nin başvurunun içeriğinden haberimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.