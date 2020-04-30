Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Paylaşılan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA