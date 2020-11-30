Trump'tan aşı açıklaması: Moderna acil aşı onayı için FDA'ya başvurduİran iyice karıştı! Cumhurbaşkanını casuslukla suçlayarak, hapse atılmasını istediMasterchef profiterol nasıl yapılır? | Profiterol tarifi| Malzemeleri nelerdir?Masterchef kim kaptan oldu? | Yeni takımlar nasıl oluştu? 30 Kasım PazartesiÇılgın sayısal loto çekiliş sonuçları 30 Kasım 2020 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıOn Numara çekiliş sonuçları 30 Kasım 2020 (MPİ)Kanal D'nin yeni programı tepkilere neden oldu! Yatıya Misafirim Var program konusu ne?Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Perotti, Lemos ve Kemal Ademi...Kalp sağlığı için şifa deposu besinler!Marmaray'da 9 aydır devam eden aktarma uygulaması, mahkeme kararıyla reddedildi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Perotti, Lemos ve Kemal Ademi...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Perotti, Lemos ve Kemal Ademi...

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Mauricio Lemos ve Kemal Ademi hakkında resmi hesaplardan açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Perotti, Lemos ve Kemal Ademi...

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımında sakatlığı bulunan 3 oyuncusu hakkında açıklama yaptı. Beşiktaş derbisinin ardından ortaya çıkan sakatlık tablosunda, yeni transferlerden Perotti'nin sahalardan 1 ay uzak kalacağı görülüyor. Resmi hesaplardan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT