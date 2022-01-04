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  3. Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le yola devam kararı! Transfer için hamle yapıldı!

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le yola devam kararı! Transfer için hamle yapıldı!

Dış transfer kadar iç transfere de önem veren Fenerbahçe, Serdar Aziz'le yola devam kararı aldı. Yönetim, oyuncu menajerini sözleşme görüşmeleri için kulübe davet etti.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le yola devam kararı! Transfer için hamle yapıldı!

Sezona etkili bir başlangıç yapan ancak sonrasında aldığı sonuçların ardından zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etmişti. İkinci devre itibarıyla takımın başına getirilecek yeni teknik direktörle birlikte çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de iç transferde de hareketlik yaşanıyor. Deneyimli stoper Serdar Aziz ile yola devam kararı alan sarı-lacivertli ekip, görüşme için oyuncu ve menajerini kulübe davet etti.

YABANCI KURALI ETKİLİ OLDU

Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle takımların elinde olan Türk oyuncular önem kazanırken, önümüzdeki sezonla birlikte kadroda daha fazla Türk oyuncuya yer verilmesi gerekecek. Bu kapsamda Serdar Aziz'le yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, başarılı savunma oyuncusuyla yeni bir sözleşmeye imza atarak oyuncuyu elinde tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le yola devam kararı! Transfer için hamle yapıldı!

YENİ TRANSFER DÜŞÜNÜLMÜYOR

Öte yandan yabancı oyuncularla da görüşen sarı-lacivertli ekipte stoper bölgesi için yeni bir transfer arayışının olmadığı ve Serdar Aziz'in takımdan gönderilmesi durumunda aynı kalitede bir Türk oyuncu alınamayacağı düşünülüyor. Sezon sonunda Kim Min Jae ve Szalai'ye gelen tekliflere göre bu bölgede hareketlik yaşayabilecek olan Fenerbahçe'de stoper bölgesi için satış yapmadan yabancı oyuncu alınmayacak.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le yola devam kararı! Transfer için hamle yapıldı!

SAKATLIKLARDAN BAŞINI KURTARAMADI

2019-20 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bu sezon dönem dönem sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli ekiple 13 resmi maçta görev aldı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz'le yola devam kararı! Transfer için hamle yapıldı!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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