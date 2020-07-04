Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması!

Devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Fransa'lı stoper Falette için geçtiğimiz günlerde kulübünün geri çağırdığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır." denildi.

SIMON FALETTE'NIN FENERBAHÇE KARİYERİ

Ocak ayı transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'dan kiralanan Falette, sarı-lacivertli ekipte yalnızca 7 maçta forma giyebildi.