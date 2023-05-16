Fenerbahçe'den şok karar! Yıldız oyuncu o takıma geri gidiyor: Beklenmeyen hamle

Şampiyonluk yarışı hızla devam ederken Süper Lig'in devleri önümüzdeki sezon için transfer düğmesine bastı. Peki Fenerbahçe hangi ismi geri istedi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE O İSMİ GERİ İSTİYOR

Süper Lig heyecanı hızla devam ederken Fenerbahçe'nin yeni sezon için geri istediği isimler de belli oldu. Fenerbahçe'nin bazı isimlerle yollarını ayırması beklenirken Rıza Çalımbay Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesini istedi.





İsimlerin aynı zamanda Galatasaray'la da görüştüğü öğrenildi. 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'un başarılarında nemli payları olan iki isim toplam 19 gol, 12 asisti futbol kariyerlerine yazdırmıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın sözleşmeleri önümüzdeki sezon bitecek. Aynı zamanda Mert Hakan Yandaş için Samsunspor'un da harekete geçtiği öğrenildi.