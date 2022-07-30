Fenerbahçe'den stoper mevkisine takviye! Gustavo Henrique 1 yıllığına kiralandı" Hayalim gerçekleşti"

Fenerbahçe, Flamengo'dan stoper oyuncusu Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı. Transfer süreci sonrası açıklama yapan Henrique, küçüklüğünden beri burada olmayı hayal ettiğini ifade ederek," Hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi olan Gustavo Henrique, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Sağlık kontrolünden geçen oyuncu sarı lacivertli takıma imzayı attı.Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Gustavo Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'den stoper mevkisine takviye! Gustavo Henrique 1 yıllığına kiralandı" Hayalim gerçekleşti"

HENRİQUE: KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ BURADA OLMAYI HAYAL ETTİM

Fenerbahçe TV'ye transferi hakkında konuşan Gustavo Henrique," Çok büyük bir rüya gerçekleşti benim için. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Bugün de hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Umarım bütün beklentileri karşılayacağım ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim." diye konuştu.

Fenerbahçe'den stoper mevkisine takviye! Gustavo Henrique 1 yıllığına kiralandı" Hayalim gerçekleşti"

Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Hangi takımlarda oynadı?Gustavo Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Hangi takımlarda oynadı?

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