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  3. Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Efecan Karaca ile anlaşma tamam! Gözler iki başkanda!

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Efecan Karaca ile anlaşma tamam! Gözler iki başkanda!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Efecan Karaca ile anlaşama sağladı. İki kulüp arasında bonservis pazarlıklarının devam ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Efecan Karaca ile anlaşma tamam! Gözler iki başkanda!

Ara transfer döneminde sessiz kalan Fenerbahçe, ilk transferini yapabilir. Ertan Süzgün'ün haberine göre sarı lacivertli takım Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen tecrübeli milli oyuncu Efecan Karaca ile her konuda anlaşma sağladı.

UEFA KADROSUNA YAZILMAK İSTENİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yıldız oyuncunun adının UEFA Konferans Ligi kadrosunda yer alması için transferi bugün bitirmek istiyor. Ali Koç, takas oyuncu işine girmeden de direkt bonservisle bu transferi bitirebileceklerini Alanya yönetimine iletti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Efecan Karaca ile anlaşma tamam! Gözler iki başkanda!

ALİ KOÇ VE HASAN ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞME YAPACAK

Süzgün'ün aktardıklarına göre Ali Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile son bir görüşme yaparak bu transferi tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Efecan Karaca ile anlaşma tamam! Gözler iki başkanda!

22 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Öte yandan milli oyuncu bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol 8 asistle takımının 11 golüne katkı sağladı. 

İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Efecan Karaca, bireysel antrenörü ile haftada 2 gün çalıştığını ifade etmişti. 

Ayrıca milli futbolcu 2019 yılında verdiği bir röportajda," Galatasaray altyapısı benim buralara gelmemdeki en büyük etken. Her şeyi öğretiyorlar orada. İyi insan olmayı başta... Arkamızdan da iyi futbolcudan önce iyi insan dedirtebilmek bence her zaman daha önemli.” ifadelerini kullanmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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