Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi | Elseid Hysaj'ı gündemine aldı

Fenerbahçe'de transfer gündemi bir an olsun yavaşlamıyor. Bir yandan teknik direktörünü açıklamaya çalışan kanarya bir yandan da futbolcu transferlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon savunmada yaşadığı problemler nedeniyle oldukça zorlanan sarı lacivertli ekip bu sezon işini sağlama almak istiyor. Stopere Steven Caulker'i getiren yönetim hem sağ hem de sol beke transfer yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Napoli'nin sağ beki Elseid Hjsay'ı kadrosuna katmak için girşimlere başladığı belirtildi.

Arnavut futbolcu savunmanın hem sağında hem de solunda oynayabildiği için yeni gelecek teknik adamın elini oldukça rahatlatacağı düşünülüyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimi joker olarak düşünülen Hysaj'ın transferine öncelik vermiş durumda. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Elseid Hysaj önümüzdeki sezon yoluna Napoli ile devam etmek istemiyor. Napoli oyuncuyu 2015'te 4.5 milyon euro vererek transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon Napoli'de 29 maça çıkıp 3 de asist yapan oyuncunun peşinde İtalya'dan ve Almanya'dan bazı takımların olduğu da gelen bilgiler arasında. Bu kadar çok talibinin olması Fenerbahçe'yi zora sokacak olsa da yönetim Vedat Muriç'ten bu transfer konusunda yardım isteyecek.