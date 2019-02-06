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Fenerbahçe’den Talat Terim için taziye mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in (94 yaşında) vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe’den Talat Terim için taziye mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in (94 yaşında) vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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