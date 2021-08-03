Fenerbahçe'den taraftar token hamlesi için Paribu ile dev anlaşma!

Fenerbahçe taraftar token konusunda kripto para borsası Paribu ile anlaşmaya vardı. Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre sarı lacivertiler Bitci'den gelen 400 milyon TL'lik teklifi reddederken Paribu ile 200 milyon TL’ye anlaştığı öğrenildi. Bu rakamlara göre Bitci ile Paribu’nun teklifi arasındaki yarı yarıya farka trağmen Paribu'nun tercih edilmesi kafa karıştırdı.

YARI FİYATI KABUL ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu yönde çalışmalarının olduğunu duyurmuş ve "En geç 10 gün içinde, kripto para projemizin startını yapacağız imza töreniyle başlatıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Fenerbahçe kripto para piyasasında birçok şirketle görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Bitci Fenerbahçe’ye yıllık 400 milyon TL önerirken, Paribu ise 200 milyon TL önerdi. Fenerbahçe’nin Paribu'yu tercih ettiği ifade edildi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Konuyla ilgili geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Ali Koç "Bahis işinde olduğu gibi Türkiye'de kripto işi Avrupa'dan çok önde. Yatırım açısından enteresan bir şekilde bizim ülkemiz Avrupa'dan ayrışıyor. Birçok kulüp Süper Lig'de kendi kripto para stratejilerini, iş birliklerini açıkladılar. Biz Fenerbahçe olarak sessiz kaldık. 10 ayrı firmayla, bazıları daha işleme başlamamış, yatırımcısını bulmuş, yurt içi dışı 1 seneyi aşkın süredir, öyle mi böyle mi yapalım, kendi kriptomuzu mu yapalım, iş birliği mi olsun diye her şeyi inceledik. Ne kadar iyi etmişiz de bekledik. Bekledikçe teklifler daha cazip hale geldi. Herkes Fenerbahçe'yi bekliyor. Hem borsa hem yatırımcı tarafı meğerse Fenerbahçe'yi bekliyor." ifadelerine yer vermişti.