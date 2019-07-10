Fenerbahçe'den Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı'na ziyaret

Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticileri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i ziyaret etti.

Sarı lacivertli kulübü temsilen hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ve Alper Pirşen, 4 yıl önce Çaykur Rizespor maçının ardından takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ile makamında görüştü.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, milyonların tarifsiz bir tutkuyla bağlı olduğu Fenerbahçemizin takım otobüsüne sıkılan kurşunun üzerinden 4 yılı aşkın süre geçti. Vahim olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Kulübümüzün Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ile Alper Pirşen, yaklaşık 10 ay önce göreve başlayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette 4 Nisan dosyası hakkında karşılıklı bilgilendirme yapılırken; Yöneticilerimiz soruşturmanın hızlandırılması ve derinleştirilmesi konusunda hassasiyetlerini paylaştılar. Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel de bu konudaki görüşlerini Yöneticilerimize iletti. Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü havalimanına giden futbol takımımızın otobüsüne silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda otobüs sürücüsü Ufuk Kıran yaralanmıştı. Ufuk Kıran yaralanmasına rağmen aracı viyadük üzerinde durdurarak otobüsün aşağı uçmasını engellemiş ve olası bir facianın da önüne geçmişti."

DHA