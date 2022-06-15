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  3. Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı Bruma, kanarya oluyor!

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı Bruma, kanarya oluyor!

Fenerbahçe, Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da forma giyen Portekizli futbolcu Bruma'nın kiralık transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığını, futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı Bruma, kanarya oluyor!

On numara pozisyonuna Lincoln Henrique'yi transfer eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda kanat bölgesine ilk transferini yaptı. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Bruma için kulübü PSV Eindhoven ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı Bruma, kanarya oluyor!

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı Bruma, kanarya oluyor!

46 MAÇTA 10 GOL, 4 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI 

Transfermarkt verilerine göre değeri 6 milyon euro olan Bruma, geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asistlik katkı sağlayarak en çok skora katkı verdiği sezonu geçirdi.

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Eski Galatasaraylı Bruma, kanarya oluyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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