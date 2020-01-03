Fenerbahçe'den transfer dönemine hızlı giriş yapacak

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Adil Rami'nin isteneni tam anlamıyla verememesi ve Zanka'nın beklenmedik hatalar yapması ile kaybedilen puanlar sonrası Fenerbahçe savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvamış durumda.

İtalyan basınında yer alan bir iddiaya göre Fenerbahçe, Simon Kjaer'i ara transfer döneminde takıma kazandırmak için harekete geçti.

Yayımlanan bu haberde ise Sarı-Lacivert'li ekibin 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kiralama formülü ile sezon sonuna kadar kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.







KJAER'İN SAKATLIĞI VAR MI? NE DURUMDA?

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Kjaer'in sakatlığının olmadığını ve oynamama sebebinin ise tamamen teknik bir karar olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam, "Kjaer harika bir futbolcu. Ancak oyun tarzımıza uyum sağlama konusunda zor zaman geçiriyor. Bu yüzden kadroda yok." diye konuştu