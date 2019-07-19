Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, bugün UEFA tarafından açıklanan Finansal Fair Play yaptırımları ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "25 Mayıs 2019 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Kulübümüzün 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasında 2017/18 sezonu için denk hesap açığı taahhüdüne uyma zorunluluğu olduğunu belirtmiş, adı geçen sezonda taahhütlere uyulmaması sebebiyle ise CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - Yargı Dairesi)" ne sevk edildiğimiz bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün itibarıyla CFCB-AC tarafından alınan karar tarafımıza iletilmiş olup detayları aşağıdaki şekildedir:

- 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında muhtemel UEFA gelirlerimizden 2.000.000 EUR kesilmesi,

- 15 Ekim 2019 tarihine kadar Bankalar Birliği ile olan borç yapılandırma sürecinin tamamlanması ve TFF yeni Kulüp Lisans ...Finansal Fair Play Talimatı gerekliliklerinin yerine getirilmesi koşullarının sağlanması durumunda para cezasının 1.000.000 EUR "ya düşürülmesi,

- 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında Kulübümüzün UEFA müsabakalarında oynatılmak üzere tescil edilecek yeni transferlerinde pozitif transfer dengesi koşulu aranması ve kadronun 23 oyuncuyla sınırlandırılması,

- Kulübümüzün 2019/20 izleme döneminde UEFA CL and FFP talimatı hükümleri gereğince denk hesap kontrolüne tabi tutulması,

- Bu karar ile birlikte yeni yaptırımlar uygulanacağı için mevcut Uzlaşma Anlaşmasının sona ermesi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

DHA