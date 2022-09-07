Fenerbahçe'den yerli stoper transferi! Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaşıldı

Kadrosuna yerli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha Sanuç için harekete geçti.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Tayyip Talha'nın transferi için Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.

BEŞİKTAŞ ANLAŞAMADI

Sarı lacivertlilerin, Beşiktaş'ın Tayyip Talha için önerdiği 1.4 milyon EURO'luk transfer ücretini peşin olarak ödemeyi taahhüt etti.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Ajansspor'dan Aygün Özipek'in haberine göre sarı lacivertli kulüp, Tayyip Talha için Adana Demirspor ile 1.5 milyon EURO bonservis ücreti ve sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

TAYYİP TALHA SANUÇ'UN PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 2 milyon 800 bin EURO olan 22 yaşındaki Tayyip Talha Sanuç, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 29 maça çıktı, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

22 yaşında olan 1.88 metre boyundaki Tayyip Talha, Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.