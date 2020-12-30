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  3. Fenerbahçe'den yılbaşına özel kutlama mesajı!

Fenerbahçe'den yılbaşına özel kutlama mesajı!

Yılbaşına az bir süre kala dört büyüklerden olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut ve futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand'dan antrenman öncesinde yeni yıl kutlama mesajı paylaşımı yapıldı. Yeni yılın hayırlı olması dileyen Bulut ve oyuncular, başarılı ve sağlıklı bir yıl beklediklerini söyledi.

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30 Aralık 2020 Çarşamba 12:28
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