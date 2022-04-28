Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile orta sıralarda yer alan Gaziantep FK arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 29 Nisan 2022 Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Bilal Gölen yapıyor.

FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

FENERBAHÇE İLK 11

1. ALTAY BAYINDIR

4. SERDAR AZİZ

8. MERT HAKAN YANDAŞ

9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN

16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU

17. İRFAN CAN KAHVECİ

19. SERDAR DURSUN

20. LUIZ GUSTAVO DIAS

26. MİHA ZAJC

30. NAZIM SANGARE

32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND

GAZİANTEP FK İLK 11

1. GÜNAY GÜVENÇ

3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI

15. ERTUĞRUL ERSOY

6. ALIN DORINEL TOŞCA

70. STYLIANOS KITSIOU

28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA

74. AMEDEJ VETRİH

21. DOĞAN ERDOĞAN

44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM

25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO

10. MUHAMMET DEMİR