Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda ligde ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile orta sıralarda yer alan Gaziantep FK arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı canlı izle | Fenerbahçe–Gaziantep FK maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 29 Nisan 2022 Cuma günü Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan maçı hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Bilal Gölen yapıyor.
FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE
FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35.haftasındaki Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE–GAZİANTEP FK MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
FENERBAHÇE İLK 11
1. ALTAY BAYINDIR
4. SERDAR AZİZ
8. MERT HAKAN YANDAŞ
9. DIEGO MARTIN ROSSI MARACHLIAN
16. FERDİ ERENAY KADIOĞLU
17. İRFAN CAN KAHVECİ
19. SERDAR DURSUN
20. LUIZ GUSTAVO DIAS
26. MİHA ZAJC
30. NAZIM SANGARE
32. MARCEL JANY EMILE TISSERAND
GAZİANTEP FK İLK 11
1. GÜNAY GÜVENÇ
3. EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI
15. ERTUĞRUL ERSOY
6. ALIN DORINEL TOŞCA
70. STYLIANOS KITSIOU
28. ANGELO NİCOLAS SAGAL TAPIA
74. AMEDEJ VETRİH
21. DOĞAN ERDOĞAN
44. ALEXANDRU IULIAN MAXIM
25. JOAO VITOR BRANDAO FIGUEIREDO
10. MUHAMMET DEMİR