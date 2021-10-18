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  3. Fenerbahçeli Emre Bol iddiayı kaybetti, saçını bordo maviye boyattı!

Fenerbahçeli Emre Bol iddiayı kaybetti, saçını bordo maviye boyattı!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol ile Trabzonspor'un eski futbolcusu İbrahima Yattara iddiaya girmişti. İddiayı kaybeden Emre Bol saçını bordo maviye boyatarak Trabzonspor forması giydi.

Fenerbahçeli Emre Bol iddiayı kaybetti, saçını bordo maviye boyattı!

Süper Lig'de dün akşam oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçından önce Trabzonspor'un eski yıldız futbolcularından İbrahima Yattara ile iddialaşan Emre Bol, iddiayı kaybetmesi durumunda saçını bordo maviye boyatacağını ve Trabzonspor formasını giyeceğini söylemişti. Karadeniz ekibinin karşılaşmayı 3-1 kazanmasının ardından sözünün tutan Emre Bol, canlı yayında saçını boyattı ve formayı giydi.

İDDİAYI KAYBETTİ, FORMAYI GİYDİ

TV 100 ekranlarında gösterilen "Var Odası" programı dev maç esnasında da devam etti. Maçın sona ermesinin ardından İbrahima Yattara iddiayı hatırlattı ve stüdyoya Trabzonspor forması geldi. Formayı giyip giymeyeceği sorulan Emre Bol "neden giymeyeyim Trabzonspor'un formasını ya" diyerek sözünde durdu. Emre Bol, Yattara'ya "Trabzon benim de memleketim, hemşeriyiz" diyerek yabancı olmadığını ifade etti.

Fenerbahçeli Emre Bol iddiayı kaybetti, saçını bordo maviye boyattı!

SAÇINI BORDO MAVİYE BOYATTTI

Ardından iddianın diğer kısmı olan saç boyamaya geçildi. Saçının boyatılmasını istemeyen Emre Bol'a Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahima Yattara'dan "sen formayı giydin ya, saçının tamamını boyamana gerek yok" dedi ve saçının sadece belli bir bölümünün boyanmasını kabul etti. Bunun üzerine Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol, canlı yayında saçının geçici boya ile bordo maviye boyattı.

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