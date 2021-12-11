Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gördüğü esnada geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir yoğun bakımda olan Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak, hayatını kaybetti.
Futbolu bıraktıktan sonra Borsa dünyasına atılan Mecnur Çolak, Bulgaristan'da Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Mecnur Çolak, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra borsaya yönelmiş ve borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle farklı dönemlerde gözaltına alınmıştı.
Borsadaki manipülasyon operasyonlarında adı geçen Çolak için tutuklama kararları da çıkmıştı.
MECNUR ÇOLAK KİMDİR?
54 yaşındaki eski futbolcu 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da doğmuştur. Çolak Sarıyer ve Fenerbahçe kulüplerinde forma giymiştir. Sarı lacivertli takımda 1993-1995 yılları arasında top oynamıştır.
Mecnur Çolak kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?