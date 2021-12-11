Hazne ne demek, TDK'ya göre Hazne kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyal Antropolojik ne demek, TDK'ya göre Sosyal Antropolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak hayatını kaybettiCHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan skandal çıkış: "Hükümetinize söyleyin terörle insan gibi mücadele etsin"Akça ne demek, TDK'ya göre Akça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CHP’li belediyenin yönettiği İzmir'de mezarlık köstebek yuvasına döndü! Ne diriye ne ölüye saygıları var!Son dakika | Türkiye'de Omicron vakası görüldü!Anjin ne demek, TDK'ya göre Anjin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 11 Aralık 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Dağdaki teröristler İBB’ye işe alındı haberlerine Murat Ongun'dan çok tartışılacak açıklama!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak hayatını kaybetti

Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gördüğü esnada geçirdiği beyin kanaması sonrası bir süredir yoğun bakımda olan Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak, hayatını kaybetti.

Fenerbahçeli eski futbolcu Mecnur Çolak hayatını kaybetti

Futbolu bıraktıktan sonra Borsa dünyasına atılan Mecnur Çolak, Bulgaristan'da Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Mecnur Çolak, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra borsaya yönelmiş ve borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle farklı dönemlerde gözaltına alınmıştı.

Borsadaki manipülasyon operasyonlarında adı geçen Çolak için tutuklama kararları da çıkmıştı.

MECNUR ÇOLAK KİMDİR?

54 yaşındaki eski futbolcu 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da doğmuştur. Çolak Sarıyer ve Fenerbahçe kulüplerinde forma giymiştir. Sarı lacivertli takımda 1993-1995 yılları arasında top oynamıştır.

{TITLE_STRIP}Mecnur Çolak kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT