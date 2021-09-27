Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yol kavgası dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı

Olay, 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında Çekmeköy’de Şile otoyolu Paşaköy mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangal yapmak için Paşaköy mevkinde idi.

İddialara göre Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı yabancı plakalı aracıyla patika yoldan geçmek için yol istedi.

Halil İbrahim S. yol vermek istediği sırada ikili arasında çıkan tartışma şiddetli bir hal alarak kavgaya dönüştü. Sezer Öztürk’ün arkadaşı ve Halil İbrahim S.’nin ailesi ve arkadaşlarının katılmasıyla kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Halil İbrahim S. kaçarak vatandaşların arasına girmek istedi.

ATEŞ AÇTI, OLAY YERİNİ TERKETTİ

Sezer Öztürk Lüks otomobilinden ateş açarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada Halil İbrahim S. yaşamını yitirdi. Baba Haydar G., ağabey Duran S. ve arkadaşları Sezgin Y. ile Metin A. ise yaralandı. Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin kurşunlardan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hayatını kaybeden Halil İbrahim S.’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. İbrahim S.’nin cenazesi Nişantepe mezarlığına defnedildi. Yaralanan kişilerin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

"SİLAHI SIKARAK ADAMI ÖLDÜRDÜ"

Olayı gören mahalle sakini Emre Sepetçi, “Ölen arkadaş buradan koşmaya başladı, onları kovalamış. Öldüren kişi araçla geldiği ortak noktada karşılaştılar. Ölen kişi kaçmayı başlayınca gürültüye dışarı çıktık. “Siz karışmayın, sizlik bir durum yok, hedefim o “ dedi. Silahı çatır çatır sıkmaya başladı, adamı öldürdü. Her şey bir anda oldu ne olduğunu anlayamadık. Planlı projeli bir olay, adamı gözümüzün önünde öldürdü. Mahalle ayağa kalktı, 2 el halkın üzerine ateş açtı. Yabancı plakalı aracıyla kaçmaya başladı” diye konuştu.

Öztürk, 2015 yılında futbola son vererek 35 yaşında boksa merak salmıştı. Öztürk'ün 100 kiloya ulaştığı görüntü gündem olmuştu. Öztürk, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giymişti.