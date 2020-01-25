Fenerbahçeli futbolcular, ‘Depremi’ unutmadı

Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Deprem" tişörtleriyle çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmada "Deprem" tişörtleriyle yer aldı. Siyah tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların önünde "Geçmiş Olsun Türkiye'm #deprem" yazısı yer aldı. Futbolcuların bu hareketine taraftardan destek geldi.

Kaynak: İHA