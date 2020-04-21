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  3. Fenerbahçeli futbolcular, evde çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçeli futbolcular, evde çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçeli futbolcular, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdürüyor.

Fenerbahçeli futbolcular, evde çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçeli futbolcular, korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evde sürdürüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına evde devam eden Fenerbahçeli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygulayıp, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmanlarını yapıyor.

Kaynak: İHA




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