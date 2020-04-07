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Fenerbahçeli futbolcular evlerinde çalışmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer...

Fenerbahçeli futbolcular evlerinde çalışmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer aldı.

Yayımlanan görüntüde evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolculardan bir kolaj klip yapıldı. Bazı futbolcuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.

Kaynak: AA




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