Fenerbahçe'li Gustavo'ya Fransa'dan talip!

Fenerbahçe'nin sezon başı yaz transfer döneminde takıma kattığı Luiz Gustavo'ya Fransız devi Lyon kancayı taktı. Ligue 1 ekibi Marsilya'dan takıma katılan Gustavo, Fransa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.

Sezon boyunca sarı-lacivertli ekibin en başarılı futbolcularından biri olan Gustavo, yüksek maliyeti nedeniyle yeni sezonda Fenerbahçe'yi mali açıdan zorlayabilir.

Fransa basınında L'Equipe gazetesinde yer alan haberlere göre, geçtiğimiz sezon Fransız kulübü Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerin 6 milyon euro bonservis ücreti ödediği yıldız oyuncu Luiz Gustavo için Lyon Kulübü'nün devrede olduğu belirtildi.

Lyon'un sportif direktörü eski futbolcu Juninho'nun, yıldız futbolcuyu bizzat istediği söylendi.

Sarı lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Gustavo'nun Fransa basınında yer alan haberde Lyon'da takımdan ayrılan Tousart'ın yerine düşünüldüğü ancak maliyeti nedeniyle kulübün temkinli davrandığı ifade edilirken; yıldız oyuncunun ise Fransa'ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Luiz Gustavo, sezon başında Ersun Yanal'ın kurduğu kadroda transferin en önemli ismi olarak kulübe katılmıştı. Gustavo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.