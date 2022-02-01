Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin ülkesi Güney Kore Suriye'yi devirdi, Dünya Kupası biletini kaptı!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden itibaren gösterdiği başarılı performansla hem takımın vazgeçilmezleri arasına giren hem de taraftarların sevgilisi haline gelen Kim Min Jae, ülkesi ile Dünya Kupası bileti almak için Suriye'ye karşı mücadele etti. Kim Min Jae'nin 90 dakika boyunca sahada kaldığı karşılaşmayı Güney Kore 2-0 kazanarak Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı.

DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEDİ

Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde yer alan ve A grubunda mücadele eden Güney Kore 8. maçında Suriye ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Güney Kore, 20 puanla ikinci sırada yer aldı ve Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu. A grubunda üst tura yükselen bir diğer takım ise yine 20 puan toplayan İran oldu.

Daha önce bu takımlar dışında Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Arjantin turnuvaya katılmayı garantilemişti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Lübnan-Irak: 1-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

B GRUBU

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Vietnam-Çin: 3-1

Umman-Avustralya: 2-2