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  4. Fenerbahçeli Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Fenerbahçeli Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Mesut Özil ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. 

Fenerbahçeli Mesut Özil ve Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arası iyi bulduğu bilinen Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Mesut Özil, eski Fenerbahçe futbolcusu Rıdvan Dilmen ile birlikte İstanbul'da olan Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ı ziyaret etti. 

Mesut Özil, sosyal medya hesabından Rıdvan Dilmen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşarak," Sayın Cumhurbaşkanımız R.T.E ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti. " ifadesini kullandı. 

Öte yandan söz konusu paylaşım Özil'in sosyal medya hesaplarında çok sayıda beğeni ve yorum aldı. 

 

 

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