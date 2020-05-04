Fenerbahçeli oyuncular saha çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor!
Son saha çalışmasını 18 Mart’ta yapan Fenerbahçe’de futbolcular 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi. Önce teknik heyet fitness salonunu ve saha içindeki çalışma düzenini hazırladı. Teknik heyetin maskeli oldukları görüldü.
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04 Mayıs 2020 Pazartesi 14:43
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