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Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan romantik evlilik teklifi

Fenerbahçe takımının başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat'a evlenme teklifi yaptı. Süpriz teklif için organizasyon hazırlayan Tufan, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan romantik evlilik teklifi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın sevglisine yaptığı evlenme teklifi görüntülerini sosyal medyada paylaşması gündeme bomba gibi düştü.

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımın hemen ardından en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan romantik evlilik teklifi

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan romantik evlilik teklifi

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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