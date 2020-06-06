Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan romantik evlilik teklifi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın sevglisine yaptığı evlenme teklifi görüntülerini sosyal medyada paylaşması gündeme bomba gibi düştü.

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımın hemen ardından en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Ozan Tufan'ın paylaşımında ise 'kalp' emojileri yer aldı.

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.