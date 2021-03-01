Fenerbahçeli Samatta, Fazıl Say'ı çileden çıkardı!

Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertli takımın kazandığı maçla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, Fazıl Say'ın maçı izlerken çıldırdığı anlar gündem oldu.

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe'nin forveti Samatta, müsait bir pozisyonda topu dışarı atınca Fenerbahçe'ye olan tutkusuyla bilinen ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say adeta çıldırdı.

Say'ın kaçan golden sonra tepkisi sosyal medyada bir hayli konuşuldu.

Sessiz olarak yayınlanan videoda el kol hareketleri yaptığı görülen Fazıl Say'ın sinirden yastıkla cebelleştiği görüldü. Say'ın o anları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İşte o paylaşımlardan bazıları;