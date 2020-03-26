Fenerbahçeli sporcudan sevindiren haber!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada koronavirüs testinin ilki pozitif çıkan milli boksör Serhat Güler'in, ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığı ve hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler’in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere’de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.

İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler’in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir."

SERHAT GÜLER KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelen Serhat Güler, profesyonel boksördür. 75 kg kategorisinde mücadele veren Güler, Fenerbahçe ve milli takım için mücadele etmektedir.