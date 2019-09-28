Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i unutmadı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında sarı-lacivertli taraftarlar, deplasman tribününde Koray Şener'i andı.

Fenerbahçeli taraftarlar derbi mücadelesinde deplasman tribününde Koray Şener için pankart açtı. Galatasaraylı taraftarlar da bu pankarta alkışla karşılık verdi. Koray Şener, geçen sezon ligin 11'inci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

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DHA