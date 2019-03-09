Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini almaya başladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir maçı öncesi stat çevresinde toplanıp tribündeki yerlerini almaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri doldurmaya başladı. Müsabakanın başlamasına 2 saat kala stat etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü deplasman tribününe giriş yaparken, diğer taraftarlar ise giriş bölgesinde maç saatini bekliyor.

Kaynak: İHA