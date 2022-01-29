Fenerbahçeli taraftarlara müjde! Joachim Löw, "Evet" dedi, son söz Ali Koç'ta

Vitor Pereira ile sezona başlayan ve başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik direktör ile yollarını ayıran Fenerbahçe sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştı. Yeni sezonda takımı Alman Teknik Direktör Joachim Löw'e emanet etmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuda uzun süredir Löw ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

İSTEKLERİNİ ANLATTI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Löw, sarı lacivertli kulüpte yapmak istediği projeler, transfer bütçesi ve oyuncularla ilgili taleplerini Başkan Ali Koç'a anlattı. İsteklerinin kabul edilmesi durumunda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayı kabul etti.

SON KARAR ALİ KOÇ'UN

Löw konusunda son karar ise Ali Koç’a kaldı. Alman teknik adamın isteklerinin kabul edilmesinin büyük olasılık olduğu öğrenildi. Böylece Ali Koç, gelecek sezon takımı ünlü teknik adama teslim edecek.

LÖW'ÜN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin başında 38 resmi maça çıkan Joachim Löw, 24 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2.05 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 1998-99 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe macerasında 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.