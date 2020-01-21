Vedat Muriç neden PFDK'ya sevk edildi? | Vedat Muriç kimdir?

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşması sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Maçın 80. dakikasında sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı olan Vedat Muriç, 90+3'te ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kalmıştı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Vedat Muriç'in "bilinçli kart görmesi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

37. MADDEDE YER ALAN İFADELER

Disiplin Talimatı'nın 'Bilinçli Kart Görme' başlıklı 37. Maddesinde "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerekbilinçli olarak sarı veya kırmızı gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" şeklinde ifadeler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muriç, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla 19. haftada Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü.

Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Vedat'ın kartı bilinçli görerek cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmişti.

Muriç'in yaptığı açıklama şu şekildeydi:

Vedat Muriç, "Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180’e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29’uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız." açıklamasında bulunmuştu.

TFF'NİN BU HAFTAKİ PFDK SEVKLERİ

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 17.01.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu ZORAN KVRZIC'ın 18.01.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.01.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TAHSİN TAM'ın 19.01.2020 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 19.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu UĞUR ÇİFTÇİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

Vedat Muriqi, Kosovalı forvet. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

24 Nisan 1994 doğumlu Kosovalı forvet Muriç, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giymekteydi. Aslen Kosova Prizren’li olan Muriç, hem Türkiye hem de Anavutluk vatandaşıdır. Futbol hayatına Liria’da forma giyerek başlayan Muriqi daha sonra Anavutluk ekiplerinden Besa Kavaje ve Teuta’da forma giymiştir. 2014 yılında PTT 1. Lig kulüplerinden Giresunspor’a transfer olan Muriqi, 2016 yılında Gençlerbirliği, 2018 yılındaysa Rizespor’a transfer olmuştur. Şimdilerde Fenerbahçe’de forma giyen Muriqi evli ve bir çocuk babasıdır.