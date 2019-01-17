Fenerbahçeli yöneticilerden bakanlık ziyaretleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu.

Fenerbahçe ve ülke sporunun konuşulduğu ziyaretlerin ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, üç bakana da isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyaretlere Yönetim Kurulu Üyelerinden Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Burak Kızılhan ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gürel Aydın da katıldı.

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DHA