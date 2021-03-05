Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü

Fenerbahçe'nin 23.haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana hiçbir maçta forma giymeyen Luiz Gustavo sakatlığını atlattı. Bu kapsamda yıldız oyuncu Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçın hazırlıklarına dahil oldu.

PAS ÇALIŞMASI YAPILDI

Antrenmanda FT Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

MESUT ÖZİL'İN TEDAVİSİ BAŞLADI

Öte yandan belinde ağrıları süren Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde çalışmalar yaptı, Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil’in ise tedavisine devam edildi.