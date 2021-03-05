Odun yüklü traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiSon dakika... Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi müjdesi: Bugün başlıyorİzmir'de toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi!SON DAKİKA! Rıdvan Dilmen'den kötü haber: Yorumculuğu bıraktıTürkiye'de kadınların yaşam süresi erkeklerden 5 yıl fazlaŞehitlere hakaret eden kadın yakalandıKasetle şantaj yapıldığını söyleyip istifa etmişti: Teoman Sancar olayında flaş gelişme!Sokağa çıkma yasağı kalkan iller 2021 | Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi ertelendi! İşte filmin yeni tarihi...Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü

Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü

Fenerbahçe'nin 23.haftada oynadığı Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve o maçtan bu yana hiçbir maçta forma giymeyen Luiz Gustavo sakatlığını atlattı. Bu kapsamda yıldız oyuncu  Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe'nin Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçın hazırlıklarına dahil oldu. 

PAS ÇALIŞMASI YAPILDI

Antrenmanda FT Antalyaspor maçında 90 dakika oynayan oyuncular,  rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçelilere müjde! Luiz Gustavo sakatlığını atlattı, takıma döndü

MESUT ÖZİL'İN TEDAVİSİ BAŞLADI

Öte yandan belinde ağrıları süren  Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde çalışmalar yaptı,  Antalyaspor maçında  sakatlanan Mesut Özil’in ise tedavisine devam edildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT