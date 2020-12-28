Fenerbahçelileri sevindiren haber: Alex de Souza, antrenör olmaya karar verdi!

Fenerbahçe formasını uzun yıllar giyerek sarı-lacivertli ekibin en büyük efsaneleri arasında yer alan Alex de Souza, futbolu bıraktıktan sonra giriştiği yorumculuğu arkasında bırakarak antrenör olmaya karar verdi. ESPN Brazil kanalında görev yapan Alex, bu kanaldaki görevini bıraktı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

"ANTRENÖR OLACAĞIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile yorumculuğu bıraktığını duyuran Brezilyalı yıldız, bir takipçisinin sorduğu "Kovuldunuz mu?" sorusuna "Hayır. Antrenör olacağım. Sadece bu." diyerek cevap verdi. 43 yaşındaki spor adamının bu sözleri taraftarları heyecanlandırırken, 'Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönecek mi' sorularını akıllara getirdi.

2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Alex de Souza, antrenörlük eğitimi için kurslara gidiyordu. Kurslarını tamamlayan Alex'in Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönebileceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz yaz bu konuda açıklama yapan Alex de Souza, "Şu an için henüz erken ve Fenerbahçe'den böyle bir teklif geleceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.