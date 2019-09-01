Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu İstanbul'a indi!

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Luiz Gustavo'nun transferi konusunda Marsilya kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Luiz Gustavo'nun Trabzonspor maçını Kadıköy Ülker Stadı'nda locadan takip edeceği ifade edildi.

Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'de giyeceği 29 numaralı forma da basına sızdı.

