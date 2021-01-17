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  3. Fenerbahçe'nin anlaştığı Mesut Özil 67 numarayı işaret etti!

Fenerbahçe'nin anlaştığı Mesut Özil 67 numarayı işaret etti!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı Mesut Özil uçakla bugün ülkesine kavuşuyor. Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarasını paylaştı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Mesut Özil 67 numarayı işaret etti!

Sarı kırmızılı takımın 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. 32 yaşındaki  Türk asıllı Alman futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Fenerbahçe'de giyeceği forma numarası olarak yorumlandı. 

'67' NUMARASINI PAYLAŞTI

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından '67' paylaşımı yaptı. Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan '67' numarayla adeta sarı-lacivertlilerde giyeceği forma numarası konusunda da mesaj verdi.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Mesut Özil'den '67' numaralı paylaşım

''EVİNE HOŞ GELDİN''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil için sürpriz bir paylaşım geldi.

Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Mesut Özil 67 numarayı işaret etti!

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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