Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için hazırladığı videoda Galatasaray detayı dikkat çekti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu imzayı atarken Koç, "Emre bizim yeni sportif direktörümüz. Söz konusu çubuklu olduğunda limit tanımayan bir şekilde 'hoş geldin' diyorum" dedi. Ali Koç'un açıklamaları sırasında Emre Belözoğlu’nun kendisini tanıttığı ve duygularını aktardığı video, Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yayınladı. Videodaki Galatasaray detayı oldukça dikkat çekti.

Yayınlanan videoda Belözoğlu'nun Galatasaray'a karşı duygularını aktardığı bir kısımda yer aldı. Videonun Florya Metin Oktay Tesisleri önünde çekilmiş olan sahnelerinde, Belözoğlu'nun, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu." ifadeleri yer aldı.