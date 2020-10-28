Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu için hazırladığı videoda Galatasaray detayı dikkat çekti!
Fenerbahçe'de uzun zamandır beklenen Emre Belözoğlu'nun yeni görevi açıklandı. Ali Koç, "Yeni sportif direktör olarak Emre'yi bugün açıklıyoruz." dedi. Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe sosyal medya hesabı Emre Belözoğlu için bir video yayınladı. Videodaki Galatasaray detayı dikkat çekti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak görevlendirildiğini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu imzayı atarken Koç, "Emre bizim yeni sportif direktörümüz. Söz konusu çubuklu olduğunda limit tanımayan bir şekilde 'hoş geldin' diyorum" dedi. Ali Koç'un açıklamaları sırasında Emre Belözoğlu’nun kendisini tanıttığı ve duygularını aktardığı video, Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yayınladı. Videodaki Galatasaray detayı oldukça dikkat çekti.
Yayınlanan videoda Belözoğlu'nun Galatasaray'a karşı duygularını aktardığı bir kısımda yer aldı. Videonun Florya Metin Oktay Tesisleri önünde çekilmiş olan sahnelerinde, Belözoğlu'nun, "Galatasaray'da her zaman güzel günlerim oldu." ifadeleri yer aldı.
“Bir kader vardı elbet hepimiz için yazılmış ama bir de gayret vardı; Onun adı da Emre Belözoğlu’ydu.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 28, 2020
Sarı Lacivert’in varlığı, büyüklüğü hep bambaşkaydı…”#KaderGayreteAşıktır pic.twitter.com/nj0sabzOi1