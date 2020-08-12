Fenerbahçe'nin en hızlısı Ozan Tufan!

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin oldukça altında bitiren Fenerbahçe, gelecek sezona yeni teknik direktörü ve yeni transferleriyle, şampiyonluk adına hazırlanıyor. Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda tek hedefin şampiyonluk olduğu sarı-lacivertliler, transfer sezonunda hızlı bir giriş yaptı. Art arda 4 transfer açıklayan kanarya, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'u kadrosuna katmıştı.

TAKIMIN EN HIZLISI OZAN TUFAN

Geçtiğimiz günlerde de yeni sezon hazırlıkları için Samandıra'ya inen sarı-lacivertliler, Erol Bulut yönetiminde oldukça sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Antrenmanlarda yapılan ölçüm ve değerlendirme testlerinde takımın enleri ortaya çıktı. Teknik Direktör Erol Bulut, takımın enlerini tebrik etti.

İşte Fenerbahçe'de yapılan ölçümler sonrası en'ler:

Takımın en hızlısı: Ozan Tufan

Takımın dayanıklısı: Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo

Takımın Yağ Oranı En düşük isimleri: Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş

Bu isimler testin yıldızları olurken Sarı Lacivertliler'de tüm futbolcular büyük bir özveri ile idmanlarını sürdürüyorlar.