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  3. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.

Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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