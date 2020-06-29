Fenerbahçe'nin eski oyuncusu koronavirüse yakalandı

Vincent Janssen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Monterrey'de forma giyen Vincent Janssen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerine yer verdi.

Hollandalı golcü bu sezon Monterrey formasıyla 32 resmi maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı.

VİNCENT JANSSEN KİMDİR?

Vincent Janssen 15 Haziran 1994 yılında dünyaya geldi. Aslen Hollandalı olan Janssen futbola ilk olarak NEC/Oss takımının alt yapısında başladı.

Vincent Janssen 2015 - 2016 sezonun başında Almere City takımından AZ Alkmaar'a 400 bin avro karşılığında transfer olmuştur.

Vincent Janssen, 1 sezon Az'da oynamıştır. Vincent Janssen 49 maça çıktı ve 33 gol 4 asistle Hollanda Ligi'nde gol kralı oldu.

180 boyundaki Vincent Janssen bu performansının karşılığında 22 milyon euro'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu.

Tottenham'da bu sezon beklentilerin altında kalan Janssen 23 maçta 3 gol 2 asistle oynadı.

Golcü futbolcunun Az Alkmaar'daki performansı ona milli takımın kapısını sonuna kadar açmıştır. 10 kez milli formayı giyen Janssen 4 kez gol atma başarı göstermiştir.

Janssen'in annesi Annemarie Verstappen de eski dünya şampiyonu yüzücüdür.