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  3. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

Sarı Lacivertli ekibin,2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımının teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten Tamer Güney'in vefat ettiğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

Fenerbahçe Tamer Güney'in vefat haberi sebebiyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Tamer Güney’e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz." 

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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