Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...

Fenerbahçe'nin sene başında 18 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattığı 25 yaşındaki Güney Koreli stoper, Kim Min Jae yeni takımının vazgeçilmez ismi oldu. Performansını günden güne artıran yıldız futbolcu İtalya Ligi Serie A'ya damga vurdu.
MÜDAHALESİ MEST ETTİ
Güney Koreli stoper, takımının Milan'ı San Siro'da 2-1 yendiği maçın son anlarında kritik bir müdahaleye imza attı. Yıldız stoperin müdahalesi tribünden maçı takip İtalyan eski futbolcu Paolo Maldini'yi de fazlasıyla üzdü.
HIRSI YÜZÜNE YANSIDI
Min Jae'nin yaptığı müdahalenin ardından yüzüne yansıyan hırsı dikkat çekerken bu kritik galibiyetle birlikte Napoli ligde liderliğe yükseldi.