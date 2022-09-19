Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae, takımının Milan'ı 2-1 yendiği maçta yaptığı hayati müdahaleyle İtalya'yı salladı.

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Fenerbahçe'nin sene başında 18 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattığı 25 yaşındaki Güney Koreli stoper, Kim Min Jae yeni takımının vazgeçilmez ismi oldu. Performansını günden güne artıran yıldız futbolcu İtalya Ligi Serie A'ya damga vurdu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...

MÜDAHALESİ MEST ETTİ

Güney Koreli stoper, takımının Milan'ı San Siro'da 2-1 yendiği maçın son anlarında kritik bir müdahaleye imza attı. Yıldız stoperin müdahalesi tribünden maçı takip İtalyan eski futbolcu Paolo Maldini'yi de fazlasıyla üzdü.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...

HIRSI YÜZÜNE YANSIDI

Min Jae'nin yaptığı müdahalenin ardından yüzüne yansıyan hırsı dikkat çekerken bu kritik galibiyetle birlikte Napoli ligde liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki... Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min Jae, İtalya'yı salladı! Milan - Napoli maçında öyle bir müdahale yaptı ki...

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si istatistikleri alt üst etti! En çok gol atan, en çok pozisyona giren takım oldu!
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si istatistikleri alt üst etti! En çok gol atan, en çok pozisyona giren takım oldu!
Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı
Son dakika | Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Volkan Demirel'e anlaşma sağlandı
Bugün kimin maçı var 19 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 19 Eylül 2022 Pazartesi? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Fenerbahçe 5 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe 5 - 0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU
Göztepe 1 - 0 Altınordu | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 2 - 1 Sivasspor | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 2 - 1 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Çok Okunanlar
Trabzonspor 3 - 2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Trabzonspor 3 - 2 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU
Başakşehir 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Başakşehir 0 - 0 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar