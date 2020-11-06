Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihi maç sosyal medyada gündem oldu!

Süper Lig 2002-2003 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve Werner Lorant yönetimindeki Fenerbahçe'nin Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç, bugün sosyal medyada gündem oldu. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın o anları kameralara böyle yansıdı.