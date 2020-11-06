Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihi maç sosyal medyada gündem oldu!
Süper Lig 2002-2003 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve Werner Lorant yönetimindeki Fenerbahçe'nin Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç, bugün sosyal medyada gündem oldu. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın o anları kameralara böyle yansıdı.
Kadın güvenlik görevlisine küfür etmişti! O şahıs vatandaşlar tarafından linç edildi
Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Yepyeni bir başlangıca adım atılıyor!
Razi Canikligil'den Zafer Şahin'e sert sözler: ''Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin''
Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiçek, Şimal'in yerine geçecek mi?
06 Kasım 2020 Cuma 10:46
Benzer Videolar