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  3. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihi maç sosyal medyada gündem oldu!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği tarihi maç sosyal medyada gündem oldu!

Süper Lig 2002-2003 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve Werner Lorant yönetimindeki Fenerbahçe'nin Fatih Terim idaresindeki Galatasaray'ı 6-0 yendiği maç, bugün sosyal medyada gündem oldu. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın o anları kameralara böyle yansıdı.

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06 Kasım 2020 Cuma 10:46
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