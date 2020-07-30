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Fenerbahçe'nin genç kalecisi ayrılığı duyurdu!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi Erten Ersu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekipten ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi ayrılığı duyurdu!

Sözleşmesi sona eren Erten Ersu, sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve uzun yıllardır kulüpten yer alan Erten Ersu, sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı.

Ersu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fenerbahçe'ye teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

"2002 yılında henüz 8 yaşında adım attığım Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, bugün 26 yaşında tecrübeli ve büyük hedefleri olan bir kaleci olarak ayrılmış bulunuyorum. 16 yıllık bu sürede çalıştığım başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, kaleci antrenörlerime, tüm kulüp çalışanlarına ve tüm takım arkadaşlarıma bana kattıkları her şey için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki profesyonel ve kişisel hayatımda eşsiz Dereağzı ve Samandıra kültürlerinin bana kazandırdıkları ışığında yoluma devam edeceğim. Kulübümle sona eren sözleşmem sonrasında tek hedefim forma şansı bulup, yeşil zemin üzerinde mümkün olduğunca yer alıp, Fenerbahçe altyapısından çıkıp ülke futboluna damga vuran tüm kaleci ağabeylerim gibi adımdan söz ettirmek olacaktır. Son olarak, 16 yıl boyunca her anı unutulmaz ve benzersiz geçen bu süreçte bana verdikleri destek için büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkürü bir borç biliyorum."

Fenerbahçe'nin genç kalecisi ayrılığı duyurdu!

1994 doğumlu 26 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla 9 yılda yalnızca 15 maçta forma giyebildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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