Fenerbahçe'nin genç yıldızı Mourinho'yu kendine hayran bıraktı! Roma, Berke Özer için teklife hazırlanıyor!

Fenerbahçe'de devre arası için yapılması planlanan transferler için çalışmalar sürerken bir yandan da iç transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan ve etkili bir performans ortaya koyan Berke Özer, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Roma teknik direktörü Mourinho'nun istediği öne sürülen Berke Özer için Fenerbahçe de sözleşme yenileme çalışmalarına başladı.

MOURİNHO'NUN RADARINA GİRDİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki genç yıldız, Roma'nın yedek kaleci olarak düşündüğü isimlerin başında geliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Berke Özer, Rui Patricio'nun ardında ikinci kaleci olarak takıma kazandırmayı planlıyor. Bu gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe de oyuncusunu kaptırmamak için görüşmelere başladı.

ALİ KOÇ BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç'un genç kaleci ile bizzat görüşme sağladığı öğrenilirken, karşılıklı tekliflerin ardından iki tarafın 3.5 yıllık anlaşma sağlamak üzere olduğu bilgisine ulaşıldı. Takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edilen genç eldivenin yönetimden daha fazla süre almak istediği yönünde talepte bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

ALTAY İYİLEŞENE KADAR KALEDE

30 Ekim'de Konyaspor'a karşı oynanan mücadelede sakatlık yaşayan ve ameliyat geçiren Altay Bayındır'ın yerine kaleyi devralan Berke Özer, Milli kaleci iyileşene kadar Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Performansıyla takdir toplayan Berke Özer, 25. milyon bonservis bedeli karşılığında Altınordu takımından transfer edilmişti.